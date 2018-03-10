الحل.. كتاب جديد لعائض القرني يقدم حلولًا للمشكلات والأزمات

المواطن - الرياض

وقّع الداعية الشيخ عائض القرني، كتابه الجديد تحت عنوان “الحل”، يتناول من خلاله الواقع المجتمعي، مع تقديم أطروحات وحلول للمشكلات والأزمات.

وقال القرني، في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت: “بعد أكثر من نصف قرن من التجارب والخبرات، والمُشكلات والأزمات، أهديكم كتاب الحل لتجدوا فيه الحلول السحرية، والمفاتيح الذهبية، لكل مُشكلة وقضية”.

ومن المنتظر وفقًا لتصريحات الداعية عائض القرني أن يتم عرض الكتاب رسميًّا للجمهور خلال معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته القادمة، تحت شعار “الكتاب.. مستقبل التحول”، خلال الفترة من 26 جمادى الآخرة وحتى 7 رجب 1439هـ الموافق 14- 24 مارس 2018م، بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

يُشار إلى أن عائض القرني، كاتب وداعية إسلامي سعودي صاحب إسهامات في نشر العديد من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية.







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