الحمدان يواصل المشاركة والتسجيل مع سبورتنغ خيخون

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعب الشباب والسعودية عبد الله الحمدان، المُعار إلى صفوف نادي سبورتنغ خيخون، المشاركة مع فريقه الإسباني وسجل ثاني أهدافه أمام ألوندراس، يوم أمس السبت.

وسجل عبد الله الحمدان هدف سبورتنغ خيخون الرابع في مرمى ألوندراس في المواجهة التي حسمها فريقه لصالحه بنتيجة 4/0، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الشباب الإسباني.

ونشر حساب سبورتنغ خيخون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من المباراة أمام ألوندراس، وقال إن عبد الله الحمدان سجل الهدف الرابع، بعد الثلاثي موريا، ساندوفال وسيزار.

وابتعد سبورتنغ خيخون، فريق عبد الله الحمدان، بصدارة جدول ترتيب دوري الشباب الإسباني بعد الفوز العريض على ألوندراس، ليُصبح رصيده 67 نقطة.

وتُعتبر هذه المشاركة هي الثالثة للاعب السعودي عبد الله الحمدان مع فريق سبورتنغ خيخون حيث سبق وشارك أمام ريال أوفييدو في دوري الشباب الإسباني، قبل أن يلعب الجولة الماضية أمام فيالبيس، ويُسجل هدف فريقه السادس في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 7/1.

وانضم عبد الله الحمدان إلى صفوف سبورتنغ خيخون الإسباني على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الشباب حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بدعم من الهيئة العامة للرياضة التي تسعى لتجهيز اللاعبين وتطويرهم قبل المشاركة في مباريات المنتخب السعودي المقبلة وفي مقدمتها كأس العالم 2018.







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