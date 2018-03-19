الحمدان يُسجل مع سبورتنغ خيخون.. وآل الشيخ يُعلق

المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب الشباب والسعودية عبد الله الحمدان، المُعار إلى صفوف نادي سبورتنغ خيخون، في تسجيل أول أهدافه في إسبانيا خلال مباراة فريقه أمام راسينج فيالبيس، أمس الأحد.

وأحرز عبد الله الحمدان هدف سبورتنغ خيخون السادس في مرمى راسينج فيالبيس في اللقاء الذي حسمه فريقه لنتيجة 7/1، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الشباب الإسباني.

وعزز سبورتنغ خيخون فريق عبد الله الحمدان صدارته لجدول ترتيب دوري الشباب الإسباني برصيد 64 نقطة، وتجمد رصيد راسينج فيالبيس عند النقطة رقم 16، مُحتلًا المركز الأخير في الترتيب.

وتُعتبر هذه هي المشاركة الثانية للاعب عبد الله الحمدان مع سبورتنغ خيخون، حيث سبق وشارك الفريق ريال أوفييدو في دوري الشباب الإسباني، قبل أن يلعب أمام فيالبيس.

ومن جانبه، علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ على مشاركة عبد الله الحمدان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “عبدالله الحمدان مستقبل لاعب سعودي كبير”.

وانضم عبد الله الحمدان إلى صفوف سبورتنغ خيخون الإسباني على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الشباب حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بدعم من الهيئة العامة للرياضة التي تسعى لتجهيز اللاعبين وتطويرهم قبل المشاركة في مباريات المنتخب السعودي المقبلة وفي مقدمتها كأس العالم 2018.







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