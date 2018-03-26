الحمدان يُعلق على تألقه مع سبورتنغ خيخون.. ماذا قال؟

المواطن - مروة نبيل

علق لاعب الشباب والسعودية عبد الله الحمدان، المُعار إلى صفوف نادي سبورتنغ خيخون الإسباني، على مشاركته وتألقه مع فريقه الجديد عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

ونشر عبد الله الحمدان صورة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله دائماً وأبدا والجاي أفضل بإذن الله دعواتكم”.

وشارك عبد الله الحمدان مع فريق سبورتنغ خيخون في 3 مباريات ضمن منافسات دوري الشباب الإسباني، ونجح في تسجيل هدفين في شباك فيالبيس وأوندراس.

وينفرد سبورتنغ خيخون، فريق عبد الله الحمدان، بصدارة جدول ترتيب دوري الشباب الإسباني ليُصبح رصيده 67 نقطة.

ولاقى أداء عبد الله الحمدان قبولًا كبيرًا، ما دفع النُقاد الرياضيين والجماهير لتوقع استمراره في الاحتراف الخارجي وعدم العودة مُجددًا إلى السعودية بعد انتهاء فترة الإعارة، خاصة أنه ظهر بمستوى جيد ويُشارك في المباريات.

وانضم عبد الله الحمدان إلى صفوف سبورتنغ خيخون الإسباني على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الشباب حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بدعم من الهيئة العامة للرياضة التي تسعى لتجهيز اللاعبين وتطويرهم قبل المشاركة في مباريات المنتخب السعودي المقبلة وفي مقدمتها كأس العالم 2018.







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