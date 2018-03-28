الحوثي يتجه لعمليات ذبح وتفجيرات على طريقة داعش والقاعدة

المواطن - الرياض

أكدت مصادر من الداخل اليمني أن ميليشيا الحوثي تعتزم خلال الأيام القادمة القيام بعمليات تفجيرات وزرع عبوات ناسفة وتصوير مقاطع ذبح في محافظتي الجوف والبيضاء وعدد من المحافظات التي تخضع لنفوذها وذلك على طريقة تنظيم داعش والقاعدة، وذلك بهدف التأثير على المجتمع الدولي لإعادة ترتيب صفوفها بعد الانهيار الذي لحق بها.

وكانت ضربات التحالف العربي لدعم الشرعية للعناصر الانقلابية خلال الأسابيع الماضية قد كبدتها الكثير من الخسائر في العتاد والأرواح الأمر الذي دفعها الى إطلاق عدة صورايخ بصورة عشوائية على عدة أحياء مدنية في المملكة تم اعتراضها جميعًا بواسطة الدفاعات الجوية السعودية.

وكانت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني في اليمن انتزعت المئات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف اليمنية, قبل أن تلوذ بالفرار.

وبيّن مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية “أن الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة”، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تطهير جميع تلك المواقع وتأمين المناطق المحررة بالكامل.

وذكر بأن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت أيضاً من تفكيك صواريخ تحكم عن بُعد كانت تهدف لقصف مواقع الجيش الوطني في منطقة برط، وبعضها موجه نحو التجمعات السكنية في مديريتي برط وخب والشعف.

كما حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي اليوم مواقع جديدة شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة كرش، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من السيطرة على جبال شيفان، ومكسرى، والسحي, فيما تواصل قوات الجيش الوطني التقدم ميدانياً لقطع خط إمداد الميليشيا الحوثية من اتجاه منطقتي الشريجة، والراهدة، جنوبي شرق محافظة تعـز اليمنية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا في مناطق المواجهات ، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.







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