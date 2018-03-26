الحيرة تحوم مصير ليفاندوفيسكي مع البافاري

المواطن – متابعة

قال كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إن المهاجم الكروي البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لن يرحل عن صفوف الفريق البافاري في الموسم الكروي الجديد.

وفي تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أكد رومينيغه أنه على الرغم من الإغراءات والأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة حول رحيل ليفاندوفيسكي عن صفوف الفريق إلا أن مسؤولي النادي متمسكون باللاعب.

وأضاف أن النادي على أتم الاستعداد لتلبية كافة الرغبات التي يطلبها اللاعب لضمان بقائه في قلعة البافاري لأطول فترة ممكنة.

ويرتبط ليفاندوفيسكي بعقد مع البايرن حتى عام 2021، ومن ثم فإنه لا يحق للاعب الرحيل دون الحصول على موافقة مسؤولي النادي.

وجاءت رغبة البافاري في التمسك بالمهاجم البولندي في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة حول دخول نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مكثفة للتعاقد معه بأي شكل من الأشكال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :