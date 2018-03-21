الخارجية الأميركية: أمن المملكة أولوية لواشنطن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

أكدت الخارجية الأميركية أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكًا رئيسيًّا وأساسيًّا للولايات المتحدة، كما أنها تعد صديقًا قديمًا لواشنطن، وذلك في إطار الترحيب بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الوقت الحالي للولايات المتحدة.

وقالت هيذر نويتر المتحدثة باسم الخارجية عبر حساب تابع لوزارتها على “تويتر”: إن أمن المملكة يعد أولوية واضحة للولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن واشنطن حريصة على التعاون مع شركائها في السعودية للتصدي للتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط.

وشهدت جلسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، استعراض مجموعة من صفقات الأسلحة التي صنعت في الولايات المتحدة الأميركية، والتي من المتوقع أن يتم الاتفاق على بعضها خلال الزيارة‎.







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