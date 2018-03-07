الخارجية البريطانية تغرد عن زيارة ولي العهد.. حقبة جديدة من العلاقات الثنائية

المواطن - لندن

تناولت وزارة الخارجية البريطانية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باهتمام بالغ، مؤكدة أهمية الزيارة التاريخية في توطيد العلاقات بين المملكتين، المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة.

وتترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية في المملكة المتحدة، زيارة ولي العهد واللقاءات مع رجال الأعمال، بما يعزز العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار المتبادل، ضمن رؤية المملكة 2030.

عهد جديد من العلاقات

وبالتزامن مع الزيارة المهمة لولي العهد، غردت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “إن زيارة ولي العهد هي بمثابة إعلان عهد جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين والشراكة التي تعود بالمنافع الكبيرة على الطرفين”.

كما نشرت الوزارة على موقعها تصريحات لرئيسة الوزراء البريطانية قالت فيها إن أمن وازدهار السعودية من أمن وازدهار بلادها.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد وصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، مساء أمس، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

جدول الزيارة

ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله لندن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والسفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليز، وعدد من الشخصيات.

الوفد المرافق

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الصحة توفيق الربيعة ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير التعليم أحمد العيسى ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ووزير الثقافة والإعلام عواد العواد ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

ويضم الوفد المرافق أيضاً المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح.







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