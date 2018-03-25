الخدمة المدنية تبدأ استقبال المتقدمين على الوظائف الإدارية عبر جدارة

المواطن - الرياض

بدأت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، في استقبال طلبات الخريجين الراغبين في التقدم لشغل 1239 وظيفة “رجالية” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” عبر نظام جدارة، وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شَغل وظائفها.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد دعت -بالتعاون مع الأجهزة الحكومية- الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء.

وأشارت الخدمة المدنية أن ذلك يشمل من حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لتقديم طلباتهم عبر نظام “جدارة”.

وتابعت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال/ نساء)، والتي تَلَقّت طلبات إشغالها من قِبَل الجهات الحكومية غير الممكنة من شَغل وظائفها؛ وذلك عبر نظام “جدارة”، إلى تاريخ 2/ 7/ 1439هـ.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شَغلها بهذا الإعلان حسب حاجتها (1389) وظيفة شاغرة.







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