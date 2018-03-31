الخدمة المدنية تكشف موعد الإعلان عن نتائج الوظائف الإدارية للرجال

المواطن- الرياض

كشف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، موعد الإعلان عن نتائج الوظائف الإدارية للرجال.

وأوضح المنيف، في تغريدة له عبر “تويتر”، أنه سيتم الإعلان عنها منتصف هذا الأسبوع مع دعوتهم لمطابقة بياناتهم لدى أي من فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد استقبال طلبات الخريجات “نساء” للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، عبر نظام جدارة، حيث يستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس القادم الموافق 19/ 07/ 1439هـ.







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