الخضيري يُحذر: هذا النبات يسبب أوراماً سرطانية

المواطن - الرياض

حذَّر د.فهد الخضيري، عضو اللجنة الوطنية للطب البديل والعالم المتخصص في أبحاث المسرطنات، من استخدام ما يُسمى بـ” التنباك”؛ لأنه قد يتسبب في أورام سرطانية.

وأوضح الخضيري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أن “التنباك أو (تمباك) وهو تبغ مطحون يضاف له نكهات وغالباً الشب الضار، هو مضغ التبغ بالفم وتمتصه الخلايا الطلائية للفم، وهو أشد ضرراً وإدمانا ًويؤثر على الجهاز العصبي”.

وتابع ” يُسبب التنباك أيضاً للمتعاطي حالات قلق وعصبية، وارتباك وعدوانية، ويسبب تقرحات للفم والتهابات مزمنة، قد تتحول لأورام سرطانية”.

ونصح الخضيري بالإقلاع عن تعاطي “التنباك”، وذلك من خلال تناول خلطة مكونة من ملعقة أكل قرفة مطحونة ومعلقتين من الزنجبيل المطحون، وتخلط مع بعض، مع ملء غطاء علبة الماء مرتين، للمساعدة في تجنب هذا النبات الضار.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :