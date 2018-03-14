الخطوط السعودية تدشن صالة المواصلين وبوابتي رحلات أميركا بمطار المؤسس

المواطن - الرياض

دشنت الخطوط السعودية ــ الناقل الوطني للمملكة ــ مساء أمس صالة الضيوف المواصلين للرحلات الدولية “الترانزيت” بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد تحديثها وتطويرها لخدمة ضيوف “السعودية” المواصلين عبر رحلات دولية في الوقت الذي تشهد فيه حركة العبور بين قارات العالم عبر مطارات المملكة نموًا متواصلاً ، وحققت الخطوط السعودية قفزة كبيرة ونمواً بلغت نسبته 70% في عدد الضيوف المواصلين بين وجهاتها الدولية مرورًا بالمملكة خلال العام الماضي 2017م ، مقارنة بالعام السابق 2016م ، ويأتي ذلك في سياق نمو شامل يسجله الأداء التشغيلي للخطوط السعودية منذ إطلاق برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ويهدف إلى تطوير الأداء والخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة السعة المقعدية داخليًا والتوسع في التشغيل الدولي، واستثمار شبكة الرحلات الدولية لـ”السعودية” في أربع قارات حول العالم في تنمية العائد من الحركة العابرة.

وجرى التدشين بحضور ومتابعة نائب الرئيس للعمليات الأرضية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي راشد العجمي ومساعد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبدالمحسن الشيخ، وتستقبل الصالة الضيوف الذين تتراوح فترة انتظارهم بين رحلة الوصول ورحلة المواصلة ما بين (6) ساعات إلى (12) ساعة، وتم تجهيز الصالة بجميع الخدمات وأماكن الراحة والاسترخاء، وتوفير وجبات خفيفة ومشروبات ساخنة وباردة للضيوف، وشاشات تلفزيون تبث العديد من القنوات الفضائية بالإضافة إلى مركز أعمال يحوي (3) أجهزة حاسب آلي ، كما وفرت “السعودية” في الصالة خدمة (WIFI) مجانا ، وأجهزة شحن الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية، ومقابس كهرباء لاستخدام الأجهزة ، وعلاوة على ذلك فقد تم توفير أحدث أنظمة التكييف المركزي وأنظمة السلامة .

كما تم يوم أمس افتتاح بوابتي الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة (7 و 8) في صالة المغادرة الدولية بعد تحديثهما وفصلهما عن بوابات الرحلات الأخرى لتسهيل إجراءات السفر والتفتيش الأمني وتصعيد الضيوف، ورفع كفاءة التشغيل وانضباط مواعيد الرحلات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :