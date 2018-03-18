الخطيب يشكر آل الشيخ ويؤكد عشقه للأهلي المصري

المواطن – عبدالناصر سيد

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، شكره لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على الدعم الذي يقدمه لمسؤولي النادي في الفترة الأخيرة.

وقال الخطيب في كلمته أمام أعضاء النادي: إنه لابد من توجيه الشكر لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه للنادي الأهلي الناتج عن حبه الشديد وعشقه لكيان الأهلي وثقته في مجلس إدارته.

وأشار الخطيب إلى أن دعم آل الشيخ لملف الاستثمار بالنادي الأهلي وتحديدًا في مشروع القرن لا يتوقف، لاسيما أنه من بادر بجمع عدد كبير من المستثمرين المصريين والسعوديين والإماراتيين للمشاركة في بناء إستاد الأهلي.

وقال رئيس النادي الأهلي: إن حلم بناء الإستاد بدأ معه من خلال خطوط عريضة بدأ العمل عليها وطورها أهداف المستثمرين الذين حرصوا على المشاركة في هذا العمل لرؤيتهم الواضحة لاسم الأهلي ومشروعه العملاق.

وأضاف أنه اجتمع بعدد من المسؤولين والمستثمرين في مصر والسعودية والإمارات؛ لبحث مشروع الإستاد وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في الوقت الذي تنتهي كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل عددًا من المستثمرين المشاركين في مشروع إستاد الأهلي، وأكد دعمه لهم وتوفير أي تسهيلات للمشروع، وكعادته داعمًا لأي مشروعات يكون هدفها البناء والاستثمار في مصر.

وأضاف أن ملف الاستثمار في مشروع إستاد الأهلي هو ملف استثمار يفوق الخيال بالنسبة للبعض، ولكنه يثق أن اسم الأهلي سوف يعزز من نجاح هذا الملف.

وأكد الخطيب أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على جلب تمويل من الأعضاء والمحبين والجمهور؛ لأن الأهلي دائمًا غني بجمهوره ومحبيه وأعضائه ومنظومته.

وكشف الخطيب أنه ناقش مع أعضاء لجنة الاستثمار طريقة الحصول على تمويل عن طريق الاستعانة بمستثمرين لإنشاء إستاد للأهلي ومدينة رياضية، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا جاذب للجميع، ولكن لا يذهب لأحد.

وأشار الخطيب إلى أن أكثر من محبٍّ للأهلي من المصريين عرضوا تقديم المساعدة مجانًا، سواء بالقيام بدراسات هندسية أو تقديم مقابل مادي.







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