الخليج يعلن قرار لجنة الاستئناف بشأن محمد متولي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مشاركة اللاعب محمد متولي في مباراة الطائي.

وكتب حساب نادي الخليج الرسمي على “تويتر”: “عاجل.. لجنة الاستئناف ترفض استئناف نادي الطائي وتؤيد قرار لجنة الانضباط والأخلاق وتصادق على نظامية تسجيل ومشاركة اللاعب محمد متولي لاعب المواليد بفريق الخليج الأول لكرة القدم في مباراة الطائي والتي كسبها الخليج بنتيجة 0/3”.

وشارك محمد متولي خلال مباراة الخليج والطائي ضمن منافسات الجولة الـ18، وقدمت إدارة الطائي احتجاجًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة اللاعب، مؤكدة أنه لم يستوف بعض الشروط الخاصة بتسجيل اللاعبين المواليد.







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