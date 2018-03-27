الخناق يتزايد حول رقبة إيران بعد صدمة بريطانيا من الصاروخ الحوثي

المواطن- واس

أعلنت بريطانيا أنها ستطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق لتحديد كيفية وصول الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من الأراضي اليمنية تجاه المملكة الليلة الماضية.

وأعرب وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، في بيان رسمي، عن الصدمة من الهجوم الصاروخي من جانب ميليشيا الحوثي على المملكة، مضيفًا: “أنه بناء على التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة، سندعو المنظمة الدولية إلى التحقيق لتحديد سبل وصول هذه الصواريخ الأخيرة إلى اليمن بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن”.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تقف كتفًا بكتف مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه التهديدات الخطيرة للأمن الوطني.

ويتزايد الخناق حول رقبة إيران بعد أن انكشفت ألاعيبها ودعمها المتزايد للميليشيا الحوثية ومدها بالصواريخ لتهديد المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي استخدمت موانئ اليمن لتهريب الصواريخ من إيران.

وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الاثنين في الرياض، أن مطار صنعاء تحوّل إلى ثكنة عسكرية يديرها الحوثي، وقد سبق للتحالف أن استهدف الميليشيا الإيرانية أثناء تلقيها التدريبات على استخدام الصواريخ الإيرانية بواسطة خبراء إيرانيين.

واعتبر المالكي أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للأمن الدولي وخرقًا للمرجعيات، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن محاسبة إيران على ذلك.







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