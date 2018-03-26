الخوف من المخالفات المرورية يرفع أسعار السماعات اللاسلكية

المواطن - وليد الفهمي - جدة

مع بدء تفعيل الإدارة العامة للمرور رصد مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة عبر الكاميرات، وجد قائدو المركبات سماعات الهاتف ملاذاً آمناً لتفادي المخالفة والغرامة، الأمر الذي أنعش سوق بيع تلك السماعات بمختلف أنواعها، لا سيما أن التكنولوجيا واكبت بسرعة حاجة المستهلكين للسماعات.

الأمر الذي لم يمنع بعض أصحاب محال الهواتف من استغلال الموقف ورفع أسعار السماعات، فضلاً عن الغش التجاري في بيعها وشرائها لترتفع بورصتها أمام المخالفات المرورية.

وأوضح عدد من الباعة لـ “المواطن” أن مميزات السماعات اللاسلكية كثيرة ومنها تفادي المخالفات المرورية وسهولة الاستخدام وتحرير اليدين، والاتصال الآلي بالهاتف، فيما أشار عبدالله الشلوي، إلى أنه قبل القرار كان استخدام السماعات في حدود ضيقة، أما الآن فقد شاع استخدامها، مشيراً إلى أن تفعيل رصد المخالفات خطوة مهمة في ظل استخدام الهاتف معظم أوقات اليوم لا سيما أثناء القيادة، مستدركاً في الوقت نفسه إلى أن استخدام سماعات الهاتف أصبح اليوم أمراً طبيعيًا وأغلب المستهلكين حاليًا يستخدمون السماعات لتحرير يديهم سواء أثناء العمل أو خلال القيادة.

وأوضح الشلوي أن أسعار السماعات تتراوح من 100 ريال وتصل إلى 600 ريال حسب نوع السماعة من شركة أبل أو سامسونغ، ونصح المستهلكين بضرورة التأكد من شراء الأنواع الأصلية والابتعاد عن الماركات المقلدة والتجارية.

وذكر أن سوق سماعات الهواتف سواء السلكية أو اللاسلكية مكتظ بأنواع متعددة ومتفاوتة الأسعار وفي متناول الجميع، مشيرًا إلى أن العديد من مستخدمي الهاتف يفضلون سماعات البلوتوث الأصلية الصادرة من نفس شركة الهاتف، والبقية تستخدم السماعات التجارية التي تلبي الغرض، مشددًا على أهمية استخدام السماعات الأصلية لراحة الأذن ووضوح الصوت وعدم انقطاع الاتصال أثناء الاستخدام .







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