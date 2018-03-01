الدفاع المدني يدعو لاتباع هذه الإرشادات خلال تقلبات الأجواء بالرياض

المواطن - واس:

ناشدت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي طرأت الآن على منطقة الرياض بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أجزاء من المنطقة إلى موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وحثَّ المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي الجميع على التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا عند الضرورة، والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت هطول الأمطار خشية الانزلاق، مع الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

ولفت الحمادي إلى أنَّ مديرية منطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمعالجة أي مستجدات قد تحدث لا سمح الله في الحالة الجوية، متمنيًا للجميع السلامة.







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