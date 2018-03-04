الدوري الإنجليزي .. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان بيب غوارديولا وأنتونيو كونتي، تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي ستُقام، بعد قليل، على ملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل السيتزن في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم كالتالي؛ إيدرسون مورايس، كايل واكر، إيميريك لابورت، نيكولاس أوتاميندي، أولكاسندر زينتشنكو، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، دي بروينا، دافيد سيلفا، لوري ساني وسيرجيو أجويرو.

فيما جاء تشكيل البلوز في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم كالتالي؛ تيبو كورتوا، أزبلكويتا، أندرياس كريستيانسن، روديجر، فيكتور موسيس، سيسك فابريجاس، داني درينكواتر، ماركوس ألونسو، ويليان، إيدين هازارد وبيدرو.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالسيتزن مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بهدف تحقيق الفوز على البلوز، من أجل الاستمرار في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتفوق على جميع المنافسين.

على الجانب الآخر، يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز الفوز في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في مباراة الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي للتقدم في جدول ترتيب البريميرليج وتحسين نتائج الفريق.

وقبل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالسيتزن بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ75 نقطة، فيما يقع البلوز في المركز الخامس بـ53 نقطة.

ويملك السيتزن خط هجوم قويًا للغاية قبل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم حيث نجح في تسجيل 82 هدفًا واهتزت شباكه بـ20 هدفًا، فيما سجل لاعبو البلوز 50 هدفًا وسُكن مرماهم بـ25 هدفًا.







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