الدوري السعودي.. أُحد أكثر الفرق حصولاً على البطاقات‎

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد هو أكثر أندية الدوري السعودي للمحترفين حصولًا على البطاقات سواء الحمراء أو الصفراء الموسم الرياضي الجاري.

ونستعرض أكثر الفرق حصولًا على البطاقات الحمراء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 24 جولة على انطلاق المسابقة، والتي يتصدرها الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد القائمة بـ4 بطاقات حمراء.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد هو أكثر الأندية حصولًا على البطاقات الصفراء أيضًا، حيث نال 56 بطاقة صفراء خلال 24 مباراة خاضها في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، يليه ناديي الفيحاء والاتفاق بـ54 بطاقة.

وحصل ناديا الرائد والفتح على 3 بطاقات حمراء لكل منهما، فيما تلقت أندية الفيصلي، النصر والشباب بطاقتين، ونال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بطاقة حمراء واحدة بالتساوي مع فريقي الاتفاق والقادسية.







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