الدوري السعودي للمحترفين.. تشكيل مباراة الهلال والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان خوان براون وفوك رازوفيتش، عن تشكيل مباراة الهلال والفيصلي التي ستُقام، بعد قليل، على إستاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري السعودي كالتالي: عبدالله المعيوف، محمد البريك، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، نيكولاس ميليسي، أحمد أشرف، أشرف بن شرقي، إيزيكيل سيروتي وجيلمن ريفاس.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين كل من: علي الحبسي، علي آل بليهي، عبدالملك الخيبري، محمد كنو، سلمان الفرج، محمد الشلهوب، فهد الرشيدي، مختار فلاته وياسر القحطاني.

فيما جاء تشكيل العنابي في مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي كالتالي: مصطفى ملائكة، حمد آل منصور، إيغور روسي، سعيد الربيعي، سلطان الغنام، خالم هايلند، عمر عبدالعزيز، محمد أبو سبعان، لويس غوستافو، روجيرو ومحمد مجرشي.

وعلى مقاعد بدلاء العنابي في مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين كل من: إبراهيم زايد، سلطان الدعيع، وسام السويد، إيفسون باتريسيو، فهد حمد، صالح جمعة، منصور حمزي، موسى عيسى، وزي لوف إدواردو.

ويقود مباراة الهلال والفيصلي على إستاد جامعة الملك سعود في الدوري السعودي للمحترفين الحكم الصربي دانليو غروجيتش، ويُعاونه الثنائي نيمانجا بتروفيتش وديجان بيتروفيتش، والحكم الرابع سيكون عبدالله النحيت.

وقبل مباراة الهلال والفيصلي يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي الذي نجح في تقليص الفارق بالفوز على التعاون، مساء أمس الخميس، بخمسة أهداف مقابل هدف.







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