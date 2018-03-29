الدولار يستعيد عافيته أمام 6 عملات كبرى

الدولار يستعيد عافيته أمام 6 عملات كبرى

2018/03/29
الساعة 1:29 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة عملات كبرى.

وتعافى الدولار بعض الشيء من أدنى مستوى في 5 أسابيع الذي لامسه في الجلسة السابقة بدعم من تدفقات نهاية الربع على العملة الأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات كبرى 0.79% إلى 90.08. وارتفع المؤشر بأكثر من 1% منذ أن سجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 88.942 يوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار 1.41% مقابل العملة اليابانية الين و1.07% مقابل الفرنك السويسري اللذين ينظر إليهما على أنهما ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات السوقية.

وانخفض اليورو 0.76% مقابل الدولار، لكنه يتجه صوب تحقيق خامس مكسب فصلي على التوالي في أطول موجة من نوعها منذ عام 2008.

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