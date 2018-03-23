الدولار ينخفض أمام الين لأدنى مستوى في 16 شهرًا بعد الرسوم الأميركية

المواطن - متابعة

سجل الين الياباني أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، بعد ساعات من قرار الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصين.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض في الوقت الذي أدى فيه تنامي التوترات بشأن التجارة العالمية إلى إطلاق موجة قلق بين المستثمرين.

وانخفض الدولار إلى 104.635 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016. وتراجع الدولار في أحدث تعاملات 0.5 بالمائة إلى 104.80 ين.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من ثلاثة بالمائة مقابل الين في التعاملات المبكرة يوم الجمعة وانخفضت في أحدث تعاملات نحو 1.2 بالمائة خلال الجلسة إلى نحو 26.42 ين.

وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 4.0375 مقابل الدولار، وبعد أن قلصت بعض خسائرها سجلت الليرة في أحدث تعاملات 3.965 مقابل الدولار لتظل منخفضة نحو 0.8 بالمائة خلال الجلسة.







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