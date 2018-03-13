الدولار يهوي بسبب الرسوم الجمركية

المواطن- متابعة

هبط الدولار الأميركي مع تعرضه لضغوط من بيانات تظهر تباطؤًا في نمو الأجور في الولايات المتحدة، من المرجح أن يمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة بأكثر من ثلاث مرات هذا العام.

وأكد متعاملون أن الدولار يتعرض لضغوط من احتمالات حرب تجارية عالمية بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وانخفض الدولار 0.4% مقابل العملة اليابانية إلى 106.37 ين في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، بينما تراجع 0.5% أمام العملة السويسرية إلى 0.9470 فرنك.

ومن ناحية أخرى صعد اليورو 0.25% مقابل العملة الأميركية إلى 1.2336 دولار وهو ما دفع مؤشر الدولار للانخفاض 0.2% إلى 89.90.







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