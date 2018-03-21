الذهب يصعد مجدداً مع تراجع الدولار

المواطن - واس

صعدت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لما سيُسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية، والذي قد يحد من الطلب على المعدن مستقبلاً.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1315.84 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار تراجعت لأدنى مستوى في نحو 3 أسابيع عندما سجلت 1306.91 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل نيسان 0.27% إلى 1315.40 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.2% إلى 90.195 بعدما قفز إلى 90.445، أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أول مارس آذار. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.27 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5% أيضًا إلى 944.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 980.50 دولار للأوقية.







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