الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية

المواطن - واس

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، من أعلى مستوى في خمسة أسابيع والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية.

وبحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير شباط.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.3 بالمئة إلى 1346.3 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 949.80 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 976 دولاراً للأوقية.







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