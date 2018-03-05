الرئيس الجزائري يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الداخلية

المواطن- واس

استقبل الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في قصر زرادلة بالجزائر، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

ونقل سمو وزير الداخلية خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبًا دوام الرقي والتقدم والازدهار.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.







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