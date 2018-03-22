الرئيس اليمني: دماء اليمنيين لن تذهب هدرًا والحوثيون سيحاسَبون

المواطن - متابعة:

أشاد الرئيس اليمني بالبطولات التي يسطرها أفراد المقاومة الشعبية بصنعاء إلى جانب أفراد الجيش اليمني لتحرير الوطن من ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتقدم نحو العاصمة صنعاء لتخليصها من هذه الميليشيات التي عاثت فيها فساداً وقضت على معالمها وملامحها المدنية، مؤكداً أن هذه الميليشيات في طريقها للاندثار، وأن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليمني عبدربه هادي، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء منصور الحنق، الذي أطلعه على آخر مستجدات المواجهات العسكرية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، والانتصارات التي حققتها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

وقال الرئيس اليمني: إن الميليشيات دمرت اليمن بعد انقلابها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية ويجب أن تحاسب على دماء اليمنيين التي أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التي تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشار عبدربه هادي إلى أن تضحيات اليمنيين للتخلص من هذه الميليشيا لن تذهب هدراً وستتوج بدحر الميليشيات والقضاء عليها، مثمناً الدعم الأخوي والإسناد السخي الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.







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