الرائد يسعى للفوز الأول على الأهلي منذ 2013

المواطن- الرياض

يسعى فريق الرائد إلى كسر العقدة المتواصلة من نظيره الأهلي خلال المواجهة المرتقبة بينهما يوم الجمعة المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وعلى الرغم من فارق الخبرات والإمكانيات بين لاعبي الفريقين إلا أن الرائد يضع صوب عينيه تحقيق المفاجأة والإطاحة بالأهلي وإذاقته مرارة الهزيمة في الموسم الحالي للدوري.

وترجح الخبرة كفة نتائج المواجهات التي جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري المحترفين، حيث كانت جميعها من نصيب الأهلي.

ويحاول الرائد استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ومحاولة الثأر للسنوات الماضية وتحقيق الانتصار الأول على الأهلي بعد غياب دام 5 سنوات.

ولم يتمكن الرائد منذ عام 2013 في تحقيق الفوز على الأهلي عندما فاز وقتها بهدفين لهدف على ملعب الأخير، ومنذ ذلك الوقت غابت الانتصارات عن الرائد في تاريخ مواجهاته مع الأهلي.

ويسعى الأهلي خلال لقاء الرائد إلى انتزاع الثلاث نقاط لمواصلة مطاردته للهلال على قمة ترتيب الدوري حيث إنه يحتل حاليًا الوصافة برصيد 48 نقطة بفارق نقطة خلف الزعيم المتصدر.

في الوقت الذي يحاول فيه الرائد الهروب من شبح الهبوط، حيث إنه يحتل المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.







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