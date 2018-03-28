الراتب مفاجأة.. فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية

المواطن - الرياض

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) فتح باب التسجيل في برنامج (فني تشغيل خطوط حديدية) والعمل في شركة (أديف – السعودية) إحدى الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين.

وحدد المعهد مجموعة من الشروط منها أن يكون عمر المتقدم بين 18 – 25 سنة، وأن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 80%، وأن لا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن درجة 4 في IELTS أو ما يعادله، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وأوضح المعهد أن المزايا تتضمن برنامجاً تدريبياً لمدة 6 أشهر، و2000 ريال مكافأة شهرية خلال فترة التدريب، والتوظيف في مهنة فني تشغيل خطوط حديدية بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

وأضاف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، أن الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج سيكون 6000 ريال، مشيراً إلى أن التقديم بطلب الالتحاق عبر الرابط (هنا)، وعند وجود استفسارات الاتصال على الرقم (0163263663).







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