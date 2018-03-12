الريان ضد الهلال الأبرز.. 4 مباريات في دوري أبطال آسيا اليوم

المواطن - مروة نبيل

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بـ4 مباريات، أبرزها مواجهة الريان ضد الهلال التي ستُقام في قطر.

وتبدأ مباريات اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 بمواجهة لوكوموتيف طشقند الأوزباكستاني والدحيل القطري، وستُقام على إستاد لوكوموتيف عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.

ويستضيف الوحدة الإماراتي نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويحتل الدحيم صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا بـ9 نقاط، يليه ذوب آهن بـ6 نقاط، ثم لوكوموتيف بـ3 نقاط، فيما يتذيل الترتيب فريق الوحدة الإماراتي الذي تلقى 3 هزائم متتالية.

وتُقام مباراة الريان ضد الهلال عند الساعة 6:15 مساء بتوقيت المملكة على إستاد جاسم بن حمد في قطر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وبعد انطلاق مباراة الريان ضد الهلال بقليل، تنطلق مباراة استقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي على إستاد آزادي في العاصمة طهران عند الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مباراة الريان ضد الهلال اليوم، يتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018، الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال طهران الإيراني برصيد 5 نقاط، يليه فريق الريان القطري بـ5 نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 3 نقاط، ويتذيل الزعيم الترتيب قبل مباراة الريان ضد الهلال اليوم برصيد نقطتين فقط.







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