الريان ضد الهلال .. هذا ما يُعاني منه الزعيم قبل مباراة اليوم

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عبد الرحمن النمر، صعوبة مباراة الريان ضد الهلال التي ستُقام، اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطا آسيا 2018، خاصة أن الفريق يُعاني من إجهاد.

وعلق عبد الرحمن النمر على مباراة الريان ضد الهلال قائلًا: “رغم مركزنا الأخير بالمجموعة، إلا أننا قادرون على خطف نقاط مباراة الريان ضد الهلال، لا شك أن خسارة الاتفاق مزعجة والدوري السعودي ما زال بيد الزعيم”.

وعن الغيابات التي يُعاني منها الزعيم في مباراة الريان ضد الهلال اليوم، قال النمر خلال تصريحاته تلفزيونية: “لا توجد لدينا إصابات أو إيقافات وما نعاني منه هو الإجهاد.. الالتفاف حول الفريق هو ما نحتاجه حاليًا من جماهير وأعضاء شرف”.

ويحتضن ملعب جاسم بن حمد في قطر، اليوم الاثنين، مباراة الريان ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الريان ضد الهلال بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز، خاصة أنه لم يستطع الفوز في أي لقاء بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 3 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مواجهة الريان ضد الهلال اليوم الاثنين، حيث بدأ مشواره بالتعادل السلبي على إستاد جامعة الملك سعود ووسط جمهوره أمام العين الإماراتي.

وخسر الزعيم من الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية بهدف نظيف على ملعب إستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يتعادل مُجددًا على أرضه ووسط جمهوره في مباراة الريان ضد الهلال بالجولة الثالثة بهدف لكل فريق.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الريان ضد الهلال برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل الفريق القطري المركز الثاني بـ3 نقاط.







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