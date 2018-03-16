الزعاق: كفهرة جوية تولد الغبار والأتربة على هذه المدن

المواطن - الرياض

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق من كفهرة جوية يتولد عنها ثوران الغبار والأتربة على منطقة القصيم، الزلفي، الغاط داعيًا سالكي الطرق الرابطة بينها إلى التنبه لذلك.

كما توقع الزعاق تكون تشكلات سحبية ماطرة اليوم على مناح عدة بأمطار متفاوتة أغلبها متوسطة وتسبق بعصف ريح على مكة المكرمة ، الطائف، تربة ، ميسان ،الخرمة والمويه.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، حفر الباطن ،الشرقية) ورياحاً سطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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