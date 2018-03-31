الزعاق يكشف طقس الأسبوع: حزام سحابي ينال من 13 منطقة

المواطن- الرياض

توقع خبير المناخ والطقس خالد الزعاق، تكوُّن حزام سحابي خلال الأسبوع الجاري، ممتد من الجنوب الغربي للشمال الشرقي مرورًا بالوسطى من السعودية ينال من جازان ونجران وعسير وبيشة وتثليث والخرمة ورنية والباحة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والدوادمي وعفيف وما حولها من مجال.

كما توقع الزعاق: “هطول أمطار متفاوتة القوة بتمرحل زحزاح مع الأيام بالتوالي”.

وفي سياق متصل، أكد الزعاق أن الموجة الغبارية التي تضرب المنطقة الآن تؤثر على محيط نجران ناحية خباش وحمى والحصينة والمشعلية، وعلى سالكي الطرق التنبه لذلك.







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