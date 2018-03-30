الزعيم يحتفل مع جمهوره بـ الهلال 9 مليون متابع

المواطن - مروة نبيل

احتفل نادي الهلال بوصول عدد متابعيه لـ9 مليون متابع عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بطريقته الخاصة مع عُشاقه ومُحبيه.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، صورة لقميص الزعيم تحمل رقم 9، ومكتوب بداخلها 9 ملايين متابع.. شكرًا لكم يا زعماء، وأطلق هاشتاق “الهلال 9 مليون متابع”، وآخر يحمل اسم “القمة للزعيم”.

وحرص حساب الهلال على توجيه الشكر لجمهوره في عدة تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “الأولويات دائمًا للزعيم تفاعلكم هو سر نجاح حسابكم.. شكرًا يا زعماء”.

وتابع: “أعلى رقم في الشرق الأوسط للزعماء.. أعلى رقم في أكبر قارة للأوفياء.. مبروك المليونية التاسعة.. مبروك للجماهير العاشقة”، وأضاف في تغريدة أخرى: “شكرًا لكم على تفاعلكم بـ الهلال 9 مليون متابع وعلى دروب الزعامة والريادة نلتقي”.

وتفاعلت الجماهير الهلالية مع هاشتاقي الهلال 9 مليون متابع والقمة للزعيم، وبات الهاشتاق الأول ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة على “تويتر”، بعد مشاركة آلاف المغردين.

وقال “عبدالله”: “شعبية لا تقارن وأرقام لا تكسر”، وكتب “أبو لمى”: “إذا قلنا أن بين الهلال والأولويات صلة قرابة فلا تلوموننا.. مبروك يا زعماء وفالنا المليونية العاشرة”، وتابع “راؤول”: “نادي مُهمته كسر الأرقام.. مبروك المليونية التاسعة لأعظم فريق”.

وكتب “الصقر الجارح”: “ألف ألف مبروك 9 مليون عاشق هلالي اليوم اكتساح هلالي في كل شيء”، وقال “هند فهد”: “له الأولويّة في كل مكان يتواجد فيه.. نادي وله عشاق في كل دولة”.

وعلق حساب يحمل اسم “عمر” قائلًا: “نادي الهلال 9 مليون متابع احتكر البُطولات، والملاعب، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي شعبية جارفة تزعمت كل شيء”، وقال “غصون الهلال”: “شعبية لا تُقارن وأرقام لا تُكسر وأمجاد لا تُطال باختصار هذا الهلال”.







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