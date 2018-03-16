الزلزال حائر بعد أزمته في الشباب

المواطن – الرياض

وقع ناصر الشمراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الملقب بالزلزال، في حيرة من أمره؛ إما الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل أو الاستمرار لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وبات الشمراني خارج حسابات الجهاز الفني للشباب في الفترة الأخيرة، بعدما توترت علاقته بخالد القروني المدير الفني المؤقت للفريق الكروي.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى استبعاد الجهاز الفني لناصر الشمراني من قائمة الفريق قبل مواجهة الفيحاء في الدوري المحلي، إثر مشكلة نشبت بينه وبين القروني.

واضطر القروني إلى اتخاذ قرار بحرمانه من المشاركة في مباريات الشباب المتبقية بالموسم الحالي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وجراء ذلك الموقف، لم يحسم الشمراني موقفه إما بالاستمرار في صفوف الشباب الموسم المقبل في حالة التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق فنيًّا؛ ومن ثم حصوله على فرصة المشاركة في المباريات، أو الرحيل والبحث عن نادٍ آخر يلعب له.

وشارك الشمراني مع الشباب في 19 مباراة خلال الموسم الحالي محرزًا سبعة أهداف، وصنع ثلاثة.

ورفع “الزلزال” عدد صناعاته في الدوري عمومًا إلى 29 هدفًا، إضافة إلى 121 قام بتسجيلها، ليصبح المجموع الإجمالي 150 هدفًا.

ووصل مهاجم الشباب إلى هذه الحصيلة، في 198 مباراة، لعبها مع فريقي الشباب والهلال، اللذين ارتدى قميصيهما طيلة مشواره بدوري المحترفين، علمًا بأنه لعب مع الوحدة، قبل تحول الدوري للاحتراف، بداية من موسم 2008- 2009.







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