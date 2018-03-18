الزمالك المصري يخسر من بطل إثيوبيا ويودّع الكونفيدرالية الإفريقية

المواطن – متابعة

ودّع الزمالك المصري فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكونفيدرالية” مبكرًا.

وخسر الزمالك من ضيفه ويلايتا ديشا الإثيوبي بركلات الترجيح بنتيجة 3- 4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بفوز الفريق المصري بهدفين لهدف في إياب دور الـ32 الأول للبطولة القارية.

وتم الاحتكام لركلات الترجيح بعد أن انتهت مباراة الإياب، بنفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب والتي حقق خلالها الفريق الإثيوبي الانتصار.

أحرز هدفي الزمالك، أحمد مدبولي في الدقيقتين 45 و47، فيما جاء هدف ولايتا ديتشا عن طريق عبد الصمد علي في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

وخسر الاتحاد الليبي بركلات الترجيح بنتيجة 2- 3، من أكوا يونايتد النيجيري في مباراة الإياب لدور الـ32 الأول.

وتم اللجوء لركلات الترجيح بعد هزيمة الاتحاد بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب التي انتهت لصالح الاتحاد.

وتأهل لدور الـ32 الثاني للبطولة، فريق كوستا دو سول الموزمبيقي بالتغلب على مضيفه كاب تاون الجنوب إفريقي بنتيجة 2- 1 في مباراة الذهاب لدور الـ32 الأول بعد خسارته بنتيجة 0- 1 في مباراة الذهاب.

كما تأهل إنيمبا النيجيري بالتغلب على إينيرجي البنيني بنتيجة 3- 2 في مباراة الإياب، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2- 0.

وتأهل أيضًا ديبورتيفو نييفانغ بطل غينيا الاستوائية بالتغلب على ضيفه موتيما بيمبي بطل جمهورية الكونغو بهدف دون رد في مباراة الإياب، بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما.







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