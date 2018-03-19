الزمالك وديتشا.. تأخير التغييرات وغياب القائد الأبرز

المواطن - مروة نبيل

فشل الزمالك في التأهل إلى دور الـ8 من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما خسر على أرضه ووسط جمهوره بركلات الجزاء أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ32.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولايتا ديتشا في مباراة الذهاب التي أُقيمت في إثيوبيا، قبل أن يُكرر النتيجة ذاتها في لقاء الإياب الذي أُقيم على إستاد السلام.

ولجأ حكم مباراة الزمالك وولايتا ديتشا إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت للفريق الإثيوبي، ليودع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ32 في مفاجأة كبرى لجمهوره.

وظهر الزمالك أمام ولايتا ديتشا دون قائد، حيث غابت شخصية الفريق عن اللاعبين، وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو التغيير المستمر في قائمة القلعة البيضاء مع كل فترة انتقالات، ومشاركة الصفقات الجديدة.

وساهم المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور للإعلان عن صفقة القرن، وهي الحصول على توقيع عبدالله السعيد نجم النادي الأهلي لمدة عامين مقابل 50 مليون جنيه، في إثارة غضب لاعبي نادي الزمالك نظرًا لضخامة المبلغ.

وعلى الرغم من ضخامة المبلغ الذي حصل عليه عبدالله السعيد من نادي الزمالك للتعاقد معه، إلا أن اللاعب الدولي فاجأ الجميعَ وقام بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي.

ويُحقق المدرب إيهاب جلال نتائج جيدة مع نادي الزمالك في الدوري المصري، وقاده لتحقيق عدد من الانتصارات المتتالية، ولكنه تعرض لانتقادات بسبب تشكيل مباراة الزمالك وديتشا خاصة لعدم البدء بالتونسي حمدي النقاز واللعب بالنجم حازم إمام.

ووجهت انتقادات لمدرب الزمالك بسبب عدم اعتماده على صانع ألعاب يتمتع بالمهارة أمام الفريق الإثيوبي الذي يعتمد على الدفاع، بالإضافة إلى إصراره على الدفع بالمهاجم باسم مرسي، على الرغم من تراجع مستواه وإهداره للفرص السهلة.

ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لمدرب الزمالك على تشكيل المباراة فقط، بل على التغييرات المتأخرة أيضًا، حيث إنه أشرك النجم أيمن حفني بعد مرور حوالي 75 دقيقة، ونجح اللاعب في تشكيل خطورة على مرمى الفريق الإثيوبي.







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