الزمالك يجدد عقد حارسه حتى 2021

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلن نادي الزمالك المصري تجديد التعاقد مع حارسه الأول أحمد الشناوي لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد ليستمر في الفريق حتى 2021.

وقال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، إن أحمد الشناوي جدد رسميًّا تعاقده 3 سنوات مقبلة .

وأضاف أن الشناوي وقَّع على العقود الجديدة في الجلسة التي جمعته بمرتضى منصور رئيس النادي في حضور وكيله.

وكان الشناوي يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي في الموسم المقبل، إلا أن مجلس إدارة النادي قرر الإبقاء عليه وتجديد عقده.

ويُعَدّ الشناوي أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الزمالك ومنتخب مصر، ومن المتوقع أن تتم الاستعانة به من قِبَل الجهاز الفني للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا العام الجاري.







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