الزمالك يُشعل الأزمة مع الأهلي بصورة للسعيد

المواطن – عبدالناصر سيد

أشعل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري الأزمةَ مع غريمه التقليدي الأهلي بعدما كشف صورًا للاعب كرة القدم عبدالله السعيد أثناء توقيعه للقلعة البيضاء.

وجاء الكشف عن الصور بعدما جدَّد السعيد عقده مع النادي الأهلي، وإعلان مسؤولي القلعة الحمراء أن اللاعب لم يقم بالتوقيع للفارس الأبيض.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن عقد عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي مع الزمالك سليم وقانوني بعد أن قام اللاعب بالتوقيع على 4 نسخ، وقام بالبصمة على العقود.

وأضاف أن الشرط الجزائي في عقد السعيد ١٠٠ مليون دولار والزمالك متمسك به.

وأعلن النادي الأهلي المصري منذ أيام تجديد عقد لاعبه عبدالله السعيد لمدة موسمين حتى عام 2020.

وبعدها بأيام أعلن النادي أنه سيعرض اللاعب عبدالله السعيد للبيع أو رحيله من المارد الأحمر على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عبدالله السعيد انضم إلى النادي الأهلي في عام 2011 قادمًا من النادي الإسماعيلي.

وحقق السعيد العديدَ من البطولات مع النادي الأهلي، أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية ولقب كأس مصر والسوبر المصري.







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