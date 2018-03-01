السبت .. تطبيق السرعات الجديدة على طريق الدمام – الرياض
استكمال تركيب اللوحات الاسترشادية والتحذيرية

السبت .. تطبيق السرعات الجديدة على طريق الدمام – الرياض

2018/03/01
الساعة 4:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2035
0
طباعة
المواطن- الرياض

أكد العقيد سامي بن الشويرخ مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستبدأ فعليًا في إعادة السرعة على طريق الرياض – الدمام والدمام – الرياض، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15/6/1439 هـ، حيث تم استكمال تركيب اللوحات الاسترشادية والتحذيرية بالتنسيق مع وزارة النقل على النحو التالي.
المركبات الصغيرة 140 كلم / س
الحافلات 100 كلم / س
الشاحنات 80 كلم / س
وشدد العقيد الشويرخ على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطرق.

ِشارك على الفيس بوك



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :