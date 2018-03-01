السبت .. تطبيق السرعات الجديدة على طريق الدمام – الرياض

المواطن- الرياض

أكد العقيد سامي بن الشويرخ مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستبدأ فعليًا في إعادة السرعة على طريق الرياض – الدمام والدمام – الرياض، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15/6/1439 هـ، حيث تم استكمال تركيب اللوحات الاسترشادية والتحذيرية بالتنسيق مع وزارة النقل على النحو التالي.

المركبات الصغيرة 140 كلم / س

الحافلات 100 كلم / س

الشاحنات 80 كلم / س

وشدد العقيد الشويرخ على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطرق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :