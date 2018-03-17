السعودية تضيف إزمير إلى شبكة رحلاتها الدولية كوجهة موسمية

المواطن- الرياض

أضافت الخطوط السعودية- الناقل الوطني للمملكة- إزمير في تركيا إلى شبكة رحلاتها الدولية كإحدى الوجهات موسمية، اعتبارًا من العاشر من شهر يونيو المقبل.

وتبدأ السعودية اعتبارًا من 2 مايو المقبل وحتى 8 يونيو تشغيل رحلات العمرة بين جدة وإزمير (أربع رحلات في الأسبوع)، وذلك قبل بدء التشغيل الموسمي في 10 يونيو (أربع رحلات في الأسبوع من جدة- وثلاث رحلات في الأسبوع من الرياض).

وإزمير هي الوجهة الثالثة للخطوط السعودية في تركيا بعد كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وإزمير هي ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان؛ حيث يقطن فيها ما يزيد عن 4 ملايين نسمة، وتقع على الساحل الغربي لتركيا على بحر إيجه، وتمتلك العديد من مناطق الجذب السياحية، وتعتبر بوابة للمدن السياحية الأخرى مثل مرماريس وبودروم.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات بطائرات من طراز إيرباص (A320) التي تبلغ سعتها المقعدية (116) مقعدًا منها(20) مقعدًا لدرجة رجال الأعمال و(96) مقعدًا لدرجة الضيافة.

ويستغرق زمن الرحلة بدون توقف من جدة إلى إزمير 3 ساعات و25 دقيقة، ومن الرياض إلى إزمير 3 ساعات و55 دقيقة.

وشراء التذاكر الآن متاح، سواء على موقع السعودية أو تطبيقاتها أو مكاتبها أو من وكلاء السفر المعتمدين.

كما يوفر قطاع عطلات السعودية باقات تناسب الضيوف الكرام من الرحلات والفنادق في إزمير.

وتقوم “السعودية” حاليًّا بالطيران إلى 89 وجهة في أربع قارات، حيث تشغل أكثر من 550 رحلة يوميًّا باستخدام أسطول من أحدث الأساطيل في العالم يتكون من 144 طائرة من طرازات بوينج B777 وB787 (دريملاينر) وإيرباص A320 وA330.

وتوجت الشركة بجائزة “أكثر شركات الطيران تحسنًا في العالم” لعام 2017 من قبل سكاي تراكس، في حفل أقيم في معرض باريس للطيران في شهر يونيو من العام الماضي.

الرحلات من جدة ( JED ) إلى إزمير ( ADB ):

ابتداءً من 10 يونيو وحتى 9 سبتمبر

أيام الأسبوع رقم الرحلة تغادر جدة تصل إزمير الأحد/الاثنين/الأربعاء/الجمعة 251 10:10 13:35

أيام الأسبوع رقم الرحلة تغادر إزمير تصل جدة الأحد/الاثنين/الأربعاء/الجمعة 250 15:05 18:30

كل الأوقات بالتوقيت المحلي

الرحلات من الرياض ( RUH ) إلى إزمير ( ADB ):

ابتداءً من 12 يونيو وحتى 6 سبتمبر

أيام الأسبوع رقم الرحلة تغادر الرياض تصل إزمير الثلاثاء/الخميس/السبت 253 08:05 12:00

أيام الأسبوع رقم الرحلة تغادر إزمير تصل الرياض الثلاثاء/الخميس/السبت 252 13:45 17:40

كل الأوقات بالتوقيت المحلي







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :