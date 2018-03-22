السعودية للكهرباء تدعم قطار الرياض بأطول دائرة كهربائية في الشرق الأوسط 

المواطن - الرياض

أنهت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ مشروع أحد أطول كابلات النقل في العالم، جهد (380 ك.ف) وسعة (2500 ملم2)، وذلك ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من مشاريع كهرباء قطار الرياض التي تعمل الشركة على تنفيذها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية.

وبيَّن المهندس علي الركبان، مدير إدارة مشاريع الجهد الفائق بـ “السعودية للكهرباء”، أن الدائرة (9007-9054)، التي تربط بين محطة تحويل المترو الجنوب الشرقي على طريق عمر بن الخطاب بمحطة المدينة الصناعية الثانية بطريق الخرج، استغرق تنفيذها (24) شهراً، وتم تركيب (42) مقطعاً و(123) وصلة كهربائية، وتنفيذ عمليات إنشاءات وحفر نفقي في (7) مواقع (HDD)، مُنوهاً إلى أن طول الدائرة الذي يبلغ (22.3) كم يعتبر من ضمن أطول الدوائر الكهربائية من نوعها في الشرق الأوسط وربما بالعالم.

وأشار الركبان إلى أن المشروع مَرَّ بالعديد من المراحل الفنية والتقنية المعقدة، لاسيما وأن الإنشاءات شملت العديد من الأحياء والشوارع المزدحمة والطرق السريعة، وتقاطعت مع مشاريع بنية تحتية لجهات أخرى بالمنطقة، حيث تضمنت الطرق التي قطعتها الدائرة طريق الخرج، والطريق الدائري الجنوبي، وطريق النهضة، وطريق المدينة المنورة، وطريق عمر بن الخطاب.

وأضاف: “نجحنا بفضل الله ثم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بمدينة الرياض في التغلب على العديد من العقبات التي واجهت المشروع مثل التعارض مع مشروع تصريف السيول في حي المناخ، والتقاطع مع خط السكة الحديد، ومحاذات المشروع لبعض المصانع، والتعارض مع خط غاز أرامكو المغذي لمصنع إسمنت اليمامة”.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من تشغيل الأربع محطات الرئيسية الخاصة بمشروع قطار الرياض ومعظم الدوائر الكهربائية جهد (380 ك.ف) التي تخدم مشاريع قطار الرياض والذي يبلغ طولها 100 كم تقريباً. وجارٍ العمل على ربط هذه المحطات بالمحطات الفرعية لمشروع قطار الرياض.







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