السعودية وأوكرانيا.. فهد المولد والسهلاوي الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة السعودية وأوكرانيا الودية الدولية تألقًا شديدًا من ثنائي الأخضر فهد المولد ومحمد السهلاوي، حيث أشاد النُّقاد الرياضيون بمستوى اللاعبين في الشوط الأول من اللقاء الودي، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال الصحافي علي الزهراني على مباراة السعودية وأوكرانيا على “تويتر”: “في تجربة ودية أو أخرى رسمية، فهد المولد، كعادته، حضوره ملفت وعلى أقدامه دائمًا تظهر تباشير الفرح، بالتوفيق لهذا النمر ولبقية نجوم الأخضر”.

وتفاعل الناقد الرياضي محمد البكيري مع مباراة السعودية وأوكرانيا قائلًا: “شوط أول متوسط المستوى لصقورنا الخضر. ربما هدف تعادلنا يمنح اللاعبين شيئًا من ثقة. في جرأة تهديد المرمى الأوكراني بهجمات منظمة أكثر”.

ونشر هدف فهد المولد في مباراة السعودية وأوكرانيا وعلق قائلًا: “هدف فهد المولد حضور ذهني ومباغتة. دون فلسفة”.

وعلق البكيري على الهدف الأوكراني في مباراة السعودية وأوكرانيا قائلًا: “هدف أوكرانيا الأول. هو تكرار لنقطة ضعفنا في الكرات العرضية. والرقابة الفردية للمنطقة. وليس مراقبة حامل الكرة أثناء الهجمة فقط! ملاحظة: تكررت هذه الهجمة أكثر من مرة في المباراة!!”.

وكتب الإعلامي فهد الدريهم بعد استقبال الأخضر للهدف الأول في مباراة السعودية وأوكرانيا: “ما يمدينا تمنح الجنسية للموسيقار كارلوس فيلانويفا الاتحاد نحتاج صانع لعب بمواصفاته لمنتخبنا”.

وانتقد ملعب مباراة السعودية وأوكرانيا قائلًا: “أنتم متأكدين أن الملعب في ماربيا ملعب الضاحي الدلم أفضل منه نادي الشرق”، وتابع: “لو كان لي قرار اختيار فهد الهريفي من ضمن أجهزة منتخبنا الأول الإدارية إداري وفني جيد”.

الناقد الرياضي عادل الملحم علق على مباراة السعودية وأوكرانيا قائلًا: “برافو سهلاوي مجهود وافر”، وقال الصحافي الرياضي مبارك الشهري: “بطل سهلاوي بطل مولد”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية وأوكرانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.







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