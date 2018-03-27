السعودية وبلجيكا .. تعرَّف على تصنيف المنتخبين دوليًا وقاريًا

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى مباراة السعودية وبلجيكا، اليوم، التي ستُقام على ملعب الملك بودوان، استعدادًا لمشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقبل مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية اليوم، احتل الأخضر المركز السادس في التنصيف القاري؛ والـ69 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر مارس.

ويحتل المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم مرتبة متقدمة في شهر مارس 2018، حيث إنه يقع في المركز الخامس دوليًا والثالث قاريًا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وكان أفضل تصنيف وصل له المنتخبان قبل مباراة السعودية وبلجيكا، اليوم، هو تصدُّر الشياطين الحُمر للتصنيف الدولي شهري نوفمبر 2015 ومارس 2016، واحتلال الأخضر للمركز الـ21 في يوليو عام 2004.

ويُعد أسوأ تصنيف للمنتخبين قبل مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية، اليوم، هو احتلال الأخضر للمركز رقم 126 في التصنيف الدولي لشهر ديسمبر 2012، ووقوع الشياطين الحُمر في المرتبة الـ71 في يونيو عام 2007.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 أمام البلد المضيف، فيما يتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة مع منتخبات إنجلترا، تونس وبنما.







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