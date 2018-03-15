السعوديون عبر تويتر : #إيران_ليست_منافسة_للمملكة

المواطن - أسماء بسيوني:

بعد حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي أكد خلاله أنَّ المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السلوك الإيراني وأعلن من خلاله أنَّه إذا طوَّرت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة الشيء نفسه، أشاد متابعون بقوة المملكة في الرد على تصرفات إيران المهددة لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال متابعون إنَّه كان لزامًا علينا اتخاذ هذه الخطوة للدفاع عن أنفسنا، مضيفين: نحن لم نفعل أي شيء يهدد أمن المنطقة ولكن لن نسكت عن أي محاولة لهز استقرار المنطقة.

وأعربوا عن فخرهم بتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرين إلى أن إيران ستندم كثيرًا إذا اتخذت أي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.

فيما لفت بعض المواطنين إلى ضرورة اتجاه المملكة لصناعة النووي حتى إن لم تفعل إيران، في خطوة منها لحماية نفسها من أي خطر إيراني.

وعلى الجانب الاقتصادي، تعجبوا من كيف أن تساوي إيران اقتصادها باقتصاد المملكة، قائلين إنَّ الاقتصاد السعودي متقدم ويضرب به المثل، أما إيران لا نسمع أي شيء يذكر في الجانب الاقتصادي لدولتهم.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعرب عن قلقه من أن يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب إيران، مثل ما حدث في أوروبا بسبب هتلر، مشيرًا، خلال حواره اليوم مع هيئة الـ CBS ، إلى أنَّ الدول في العالم لم تدرك خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، وشبَّه المرشد الإيراني علي خائمني بأنه يشبه إلى حد كبير هتلر، مضيفًا أنَّ إيران ليست منافسة للمملكة، وأنَّ الجيش الإيراني ليس من الـ 5 الأوائل على مستوى العالم.

يشار إلى أنَّ إيران تواجه مخاوف عديدة بشأن الملف النووي لا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة وزير خارجيته، بسب الخلاف بينهما بشأن الاتفاق النووي الإيراني.







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