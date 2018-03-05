السفارة الأميركية في أنقرة تغلق أبوابها.. لهذا السبب

المواطن - أنقرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أنقرة أنها ستغلق أبوابها، الاثنين؛ بسبب تهديد أمني لم تحدده.

وقال بيان السفارة، مساء أمس الأحد: “نبلغ مواطني الولايات المتحدة بأن السفارة الأميركية في أنقرة ستغلق أمام العامة في الخامس من مارس 2018 بسبب تهديد أمني”.

وتابع البيان أن “السفارة ستعلن فتح أبوابها ثانية فور استئناف خدماتها”، موضحة أنه خلال الإغلاق “سيتم تقديم الخدمات الطارئة فقط” ووقف الخدمات الروتينية الأخرى.

وكان مسؤول تركي قال سابقًا: إن اللجنة الفنية المعنية بإيجاد حلول للمشاكل في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية ستعقد اجتماعها الأول حول سوريا في واشنطن في الثامن والتاسع من مارس المقبل.

وأكد أنه “جرى تشكيل ثلاث لجان حول سوريا والعراق وشبكة رجل الدين فتح الله غولن خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى أنقرة في 15 و16 فبراير الجاري، وذلك بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين”.







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