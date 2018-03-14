السفارة الروسية في لندن: طرد الدبلوماسيين تصرف عدائي غير مقبول

المواطن - متابعة

أكدت السفارة الروسية في لندن أن قرار بريطانيا استبعاد 23 دبلوماسيا روسيا هو عمل عدائي غير مقبول.

وكانت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا أمهلت الدبلوماسيين الروس أسبوعًا لحزم أمتعتهم ومغادرة البلاد على خلفية اتهامات بتسميم عميل مزدوج مقيم في بريطانيا.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان لها أنه تم استدعاء السفير الروسي، ألكسندر ياكوفينكو، إلى وزارة الخارجية البريطانية وتم إبلاغه بإعلان 23 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم.

واتهمت ماي روسيا، بشكل صريح، بتسميم العميل السابق سيرغي سكريبال فيما طالبتها موسكو بتقديم الأدلة على هذه الاتهامات







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