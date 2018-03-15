السفير السعودي لدى اليمن: بيان مجلس الأمن رسالة قوية في وجه الحوثيين وإيران

المواطن - الرياض:

قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، إنَّ بيان مجلس الأمن يؤكد على دعم المجتمع الدولي للتحالف العربي في اليمن.

ووفقًا لسكاي نيوز، أضاف السفير السعودي أنَّ: البيان يطالب الدول بعدم تسليح الحوثيين.

وأشار إلى أنَّ السعودية دعمت الحل السياسي في اليمن والحوثيون وقفوا في وجهه، موضحًا أنَّ البيان رسالة قوية للحوثيين وإيران

وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانًا اليوم، أشاد فيه بخطة السعودية والإمارات، لدعم العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، كما أدان المجلس خلال البيان إرهاب الحوثيين للملاحة البحرية.







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