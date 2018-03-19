السهلاوي يبحث عن الهدف الدولي رقم 21 مع الأخضر

المواطن - عبدالناصر سيد

يخوض المنتخب السعودي يوم الجمعة المقبلة مباراة ودية أمام نظيره الأوكراني في إطار الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

ويعد السهلاوي أحد العناصر الهجومية في صفوف الفريق حيث إنه يتمكن بإمكانيات فنية وبدنية عالية، وقدرة على استغلال الفرص التي تسنح له وترجمتها إلى أهداف.

ويبحث السهلاوي عن استغلال مباراة أوكرانيا الودية وتسجيل الهدف رقم 21 خلال مسيرته الدولية، وإثبات أنه مهاجم من طراز فريد للجميع.

ويسعى المهاجم السعودي إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وهي إحراز الهدف الدولي رقم 21، والثاني له في المباريات الودية التي خاضها، وتسجيل المشاركة الدولية السادسة مع منتخب بلاده.

وخلال مشاركاته مع الأخضر فقد شارك السهلاوي في 23 مباراة بمعدل 15 مباراة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال على مدار مشاركات الأخضر فيها، بالإضافة إلى خمس مباريات ودية، وثلاثة لقاءات في كأس الأمم الآسيوية.

وصنع النجم السعودي خلال مشواره الدولي هدفين فقط في جميع المباريات التي شارك فيها، وكان ذلك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ونجح السهلاوي خلال مشواره مع الأخضر في إحراز 20 هدفًا بواقع 16 هدفًا فلي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وهدف في مباراة ودية، وثلاثة أهداف في كأس الأمم الآسوية.

وأحرز السهلاوي هدفه الودي الوحيد أمام الماتادور الإسباني عام 2010 في المباراة التي انتهت بهزيمة الأخضر بهدفين مقابل ثلاثة أهداف.

وفي المجمل، وصل إجمالي الدقائق التي لعبها السهلاوي مع السعودية إلى 1657 دقيقة، بواقع 1179 دقيقة في التصفيات المؤهلة للمونديال، و308 دقائق وديًا، و170 دقيقة بأمم آسيا.







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