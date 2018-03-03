السهلاوي ينقذ النصر بهدف قاتل في شباك الرائد بالدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

أنقذ محمد السهلاوي، لاعب نادي النصر، فريقه للفوز على ضيفه الرائد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة والعشرين لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وبادر الرائد بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عبر البرازيلي إيلي سابيا، إلا أن النصر أدرك التعادل عبر الكونغولي جونيور كبنانغا في الدقيقة 43.

وأضاف النصر الهدفين الثاني والثالث عن طريق البرازيلي ليونادرو رودريغيز بيريرا من ركلة جزاء، وكبنانغا في الدقيقتين 55 و58.

وردّ الرائد بهدفي التعادل عبر البرازيلي إديسون تراباي وسلطان السوادي في الدقيقتين 68 و76.

ومع حلول الدقيقة 93 نجح السهلاوي في تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط للنصر.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير.







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